Blaulicht : Einbruch in ein Wohnhaus

Foto: TV/Klaus Kimmling

Oberstadtfeld (red) In ein Wohnhaus in der Dauner Straße in Oberstadtfeld wurde eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben sich die Täter in der Zeit zwischen dem 10. und 14. Oktober mit „massiver Gewalt“ Zutritt verschafft.

Gestohlen wurden diverse Schmuckstücke. Die Polizei sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.