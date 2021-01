Blaulicht : Polizei sucht Zeugen: Totes Kalb auf der L29

Gerolstein Polizei entdeckt totes Kalb auf Landstraße.

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizeiwache Gerolstein ein totes Fohlen auf der L 29 bei Salm gemeldet. Eine Überprüfung von Polizeikräften ergab, dass am Fahrbahnrand der L 29 zwischen Büscheich und Salm ein verendetes Kalb lag. Die Veterinärbehörde des Landkreises Vulkaneifel wurde in die Sachverhaltsaufklärung eingebunden. Nach derzeitigem Ermittlungstand handelte es sich bei dem aufgefundenen Milchviehkalb um eine frische Totgeburt. Anhand der ersten Bewertung der Spurenlage dürfte das Tier in den Mittagsstunden vor Ort abgelegt worden sein.