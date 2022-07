Blaulicht : Unbekannte brechen Kiosk auf

Foto: Fritz-Peter Linden

Daun Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter sind am Freitag, 15. Juli gegen 23.56 Uhr in einen Kiosk am ZOB in Daun eingebrochen. Die vermutlich jugendlichen Täter beschädigten eine Satellitenanlage, indem sie ein Kabel abrissen und traten gegen einen Süßigkeitenautomat.