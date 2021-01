Blaulicht : Raubüberfall in Gerolstein: Mann zückt Messer

Gerolstein Unbekannter bedroht Kassiererin im Norma-Markt und erbeutet dreistelligen Betrag. Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr ist die Norma-Filiale im Rondell in Gerolstein am Donnerstagabend überfallen worden. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Supermarkt, in dem sich zu diesem Zeitpunkt kein anderer Kunde mehr befand. Er ging zur Kasse und wartete. Als die Angestellte ihn sah, ging sie ebenfalls dorthin und setzte sich an die Kasse – bereit ihren letzten Kunden des abends zu bedienen. Doch es kam anders: Unvermittelt zückte der Mann ein Messer, streckte den Arm aus und hielt der Kassiererin die Klinge in Bauchhöhe nur wenige Zentimeter vor den Körper. Dann verlangte er von der verängstigten Frau die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin, die nach Angaben der Polizei um ihr Leben bangte, tat, wie ihr befohlen: Sie öffnete die Kasse, griff nach Bargeld und gab es dem Täter. Der Mann stopfte das Geld, laut Polizei ein dreistelligen Betrag, rasch in einen mitgebrachte Tasche und rannte sofort davon. Die Kassiererin erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.