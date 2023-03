Gerolstein Taschendiebstahl: Zeugen gesucht

Gerolstein · Die Polizei sucht Zeugen eines Taschendiebstahls bei dem am Freitag, 10. März, gegen 10.20 Uhr einer 79-jährigen Frau im LIDL-Markt in der Sarresdorfer Straße die Geldbörse entwendet wurde. Vermutlich in einem unbeobachteten Moment hat der Täter die Börse aus ihrer Handtasche entwendet.

12.03.2023, 12:11 Uhr

