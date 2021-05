Blaulicht : Unbekannte zerkratzen Auto in Daun – Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun Die Polizeiinspektion Daun sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Daun. Am Montag wurde bei dem Vorfall zwischen 7.20 und 12.35 Uhr ein Auto auf dem geschotterten Parkplatz neben der St.-Laurentius-Förderschule in der Schulstraße, beschädigt.

Mit einem spitzen Gegenstand sei am rechten Heck des Wagens eine gut sichtbare Kratzspur in den Lack geritzt worden, teilt die Polizei mit.