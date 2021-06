Blaulicht : Zeugen von gescheitertem Einbruch in einen Supermarkt in Hillesheim gesucht

Zeugen von gescheitertem Einbruch in einen Supermarkt in Hillesheim gesucht

Zeugensuche: Wer hat etwas von dem versuchten Einbruch in den Supermarkt in Hillesheim mitbekommen? Foto: dpa/Friso Gentsch

Hillesheim Die Polizeiinspektion Daun sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs. Unbekannte Täter haben dabei in der Nacht zum Freitag gegen 3.30 Uhr zunächst die automatische Eingangstür eines Rewe-Supermarktes in der Kölner Straße aufgehebelt.

So gelang es ihnen, bis in das Foyer vorzudringen. Die Tür sicherten sie mit einer Palette. An einer weiteren Tür, die dann den Zutritt zum Innenbereich ermöglicht hätte, scheiterten die Einbrecher allerdings. Sie war zu gut gesichert. Die Täter verließen den Tatort mit leeren Händen.