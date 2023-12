Zeugensuche Unbekannte beschädigen in zwei Fällen geparkte Autos und flüchten

In einem zweiten Fall wurde am Samstagvormittag in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße auf dem Parkplatz des dortigen KÜS beziehungsweise Fressnapfs ebenfalls ein geparktes Auto beschädigt. Der Ford Focus stand zwischen 9.30 und 12 Uhr auf dem Gelände. Als der Fahrer zu seinem Auto kam, bemerkte er einen Streifschaden am linken hinteren Radkasten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.