Wirtschaft : Dauner Schreinerei ausgezeichnet

Seit 1998 verleiht das Land Rheinland-Pfalz jährlich den Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Nichtbeschäftigungspflichtige Betriebe, Betriebe bis 100 Mitarbeiter, Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten, Öffentlicher Dienst, Sonderpreis. Die offizielle Verleihung der Landespreise durch Ministerin Bätzing-Lichtenthäler ist am 2. Dezember in Mainz.