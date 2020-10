Stadtentwicklung : Preisverleihung für die Gestaltung des Viehmarkts

Hillesheim Die CDU Hillesheim lädt zur Preisverleihung zum Ideenwettbewerb „Neugestaltung Viehmarkt Hillesheim“ ein. Bei der Veranstaltung werden die besten Vorschläge für die Neugestaltung des Viehmarkts Hillesheim ab 14 Uhr am Sonntag, 18. Oktober, in der Turnhalle der Augustiner Realschule Plus in Hillesheim ausgewählt . Die Teilnehmer werden dann zunächst Ihre Vorschläge der Jury vorstellen.

Diese wird anschließend den Sieger ermitteln und bekannt geben. Danach erfolgt die Übergabe der besten Vorschläge an die Stadtbürgermeisterin.

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Um die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleisten zu können, ist die Besucherzahl daher begrenzt.