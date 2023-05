KV äußert sich zur Situation in Daun Die Lage der Kinderärzte ist prekär – und eine alte Regelung ist mit schuld daran

Zu einem derzeit vor dem Sozialgericht Mainz laufenden Verfahren will sich Julia Lampferhoff, Leiterin Stabsstelle Kommunikation der Kassenätzlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, nicht äußern. Gegen die KV klagt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Jansen. Die Kinderarztpraxis mit Sitz in Daun und Kelberg besteht auf die Zahlung erbrachter, aber bislang nicht honorierter Leistungen in fünfstelliger Höhe (der TV berichtete). Das MVZ hat mehr kleine Patienten aufgenommen und behandelt, als es dem rechnerischen Durchschnittsbedarf pro Kassensitz entspricht. Insbesondere Eltern aus den benachbarten Landkreisen Cochem-Zell und Mayen-Koblenz pendeln mit ihren behandlungsbedürftigen Kindern in die Vulkaneifel ein, weil es für sie gar keine wohnortnähere Versorgung mehr gibt oder sie bei anderen Praxen wegen Überlastung abgewiesen wurden.