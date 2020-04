Beratung : Pro familia ist weiter für Ratsuchende da

Gerolstein Die Pro-familia-Beratungsstelle in Gerolstein, Brunnenstraße 18a, ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie für Ratsuchende da. Die Mitarbeiter bieten weiterhin Beratung zu Schwangerschaft sowie Beratung im Schwangerschaftskonflikt an.



