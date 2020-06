ABFALL : Problemmüll: Fahrzeug kommt später

Foto: Jan Leidicke /

Kelberg/Uersfeld (red) Der Abfallverband Region Trier (ART) weist darauf hin, dass das Problemabfall-Fahrzeug die Haltestellen in Uersfeld am 26. Mai und in Kelberg am 28. Mai nicht anfahren konnte. werden konnte. Der Grund: Der Lastwagen sei nach dem Anfahren der vorherigen Haltestellen schon bis zur Kapazitätsgrenze gefüllt gewesen. Als Ausweichtermin steht laut ART nun Montag, der 29. Juni fest.



Das Sammelfahrzeug stehe zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr in Kelberg und zwischen 13 und 14 in Uersfeld zur Anlieferungen von Problemabfällen bereit.

Darüber hinaus kann solcher Müll in haushaltsüblichen Mengen in den Entsorgungs- und Verwertungszentren angeliefert werden. Das EVZ Walsdorf hat an jedem ersten Donnerstag im Monat von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Fällt dieser auf einen Feiertag, ist die Abgabe am darauffolgenden Donnerstag möglich.