Kultur : Programm des Dauner Forums im November

Daun Das Forum Daun bietet im November wieder viele Veranstaltungen und Konzerte an. Am Freitag, 1. November, gibt es um 20 Uhr ein Preview von Atze Schröders Programm „Echte Gefühle“. Der Kulturkreis Daun veranstaltet am Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, einen Literaturabend mit Hubert Winkels.

