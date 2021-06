Kunst und Kultur : So sieht das bisherige Programm der kommenden Dauner Fototage aus

So sieht das bisherige Programm der kommenden Dauner Fototage aus

Das Programmheft in seiner Hand stammt zwar vom vergangenen Jahr , aber Hans Nieder wird die Dauner Fototage im kommenden Herbst mit den geplanten Referenten anbieten. Foto: Alwin Ixfeld

Daun Die weite Welt ganz nah bringen, das hat bei den Dauner Fototagen zehn Jahre lang jeweils hunderte Fotofans angelockt. Nach etlichen coronabedingten Verschiebungen im vergangenen Jahr soll es im Herbst endlich mit der elften Auflage klappen.

„Jetzt im Herbst werden wir sicherlich kleinere Brötchen backen und das Rahmenprogramm, wie etwa die Fotomesse oder das Fingerfood-Tasting, weglassen“, erklärt Nieder. Aber, so betont er weiter, „wir wollen, so schnell als möglich, den alten Geist wieder reinbringen“. Daher wird es auch im November die Vorschau auf die nächsten Fototage im März 2022 geben.

Am 14. November sollen dabei Dirk und Aneta Bleyer mit ihrem Vortrag „Australien – ein Jahr Freiheit“ Lust auf die Ferne machen. Zuvor aber kommen all die Fotobegeisterten zum Zug, die ihre für vergangenes Jahr gekauften Karten behalten haben. „Nur eine Handvoll Leute haben ihre Karten zurückgegeben, aber nur, weil sie an den neuen Terminen bereits etwas vorhatten“, sagt Nieder und freut sich über die Treue des Publikums. Auf die Zusammenarbeit mit den „Fototage-Fans“, wie Nieder sie nennt, hofft er auch bei den Terminen im Herbst.