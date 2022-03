Selbstbestimmt im Alter : Diese Hilfe kommt an! - Warum das Projekt Gemeindeschwester plus nun auf Daun und Kelberg ausgeweitet wird

Von Anfang dabei beim Projekt Gemeindeschwester plus: Elisabeth Reinarz ist in der Verbandsgemeinde Gerolstein im Einsatz. Foto: TV/Foto Nieder

Gerolstein/Daun Gegen Vereinsamung im Alter und für eine möglichst lange währende Selbstständigkeit: Das will das Land mit dem 2015 angelaufene Modellprojekt Gemeindeschwester plus erreichen. In der Vulkaneifel war das Angebot bislang auf die Verbandsgemeinde Gerolstein beschränkt, soll aber nun auch auf Daun und Kelberg ausgeweitet werden.