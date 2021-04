Kostenpflichtiger Inhalt: Natur : Die Linde vorm Bahnhof in Gerolstein bleibt stehen

Die markante, rund 230 Jahre alte und gesunde Linde vor dem Gerolsteiner Bahnhof wird erhalten. Das wurde bei einem außerordentlichen Besichtigungstermin mit allen Beteiligten nun vereinbart. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Nach einem Begutachtungstermin mit allen am Projekt Beteiligten ist klar: Der Kyllumbau in Gerolstein wird so umgeplant, dass der 230 Jahre alte Baum erhalten werden kann. So kam es zur Wende: