Ortschefs und Bürger haben die Schnauze voll Protest in den Dörfern soll A1-Lückenschluss forcieren

Ein gewöhnlicher Werktag am frühen Nachmittag, also fernab der Hauptverkehrszeiten am Morgen oder frühen Abend: Binnen einer Viertelstunde fährt – neben geschätzten 40 bis 50 Autos – ein gutes Dutzend schwerer LKW auf der kaputten B421 (ehemals B410) durch Dreis-Brück und rumpelt über den maroden Kreisverkehr in der Ortsmitte. Vermutliches Ziel: die A1-Auffahrt Gerolstein an der B410 neu zwischen Dockweiler und Nerdlen. Die ist die vorletzte Auffahrt in Rheinland-Pfalz auf die Nord-Süd-Achse A1, auf der seit Jahrzehnten eine 25 Kilometer lange Lücke klafft. Das ist auch der Grund, weshalb die Brummis Alternativrouten nehmen. Die B421 im Ort ist, wie im benachbarten Oberehe und in Walsdorf, eine der Hauptzufahrten zur Autobahn.