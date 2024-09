Prozess vor dem Landgericht Ist der Beschuldigte eine Gefahr für die Allgemeinheit?

Am Landgericht Trier hat vor der Ersten Großen Strafkammer der Prozess gegen einen 46-Jährigen aus der Vulkaneifel begonnen, dem eine große Anzahl zum Teil absurder Straftaten zur Last gelegt werden. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass der Mann teilweise im Zustand der Schuldunfähigkeit und teilweise mit verminderter Schuldfähigkeit handelte. Er gilt daher in dem Verfahren nicht als Angeklagter, sondern als Beschuldigter. Derzeit ist der 46-Jährige vorläufig in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht.