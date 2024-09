Auch im Supermarkt und Rathaus Angeklagter soll immer wieder randaliert haben – zwei bis drei Anzeigen pro Tag

Im Prozess vor dem Landgericht Trier gegen einen 46-Jährigen Mann aus der Westeifel, dem ein ganzer Katalog verschiedener Straftaten vorgeworfen wird, traten am dritten Verhandlungstag rund zehn Zeugen und Zeuginnen vor die Erste Große Strafkammer. Sie alle hatten den Beschuldigten in der Zeit von April 2022 bis Oktober 2023 entweder bei Polizeieinsätzen oder an ihrem Arbeitsplatz im Gerolsteiner Edeka-Markt oder der Verbandsgemeindeverwaltung erlebet.