Prozess am Landgericht Autobrände in Gerolstein: Ist der Angeklagte schuldfähig oder nicht?

Gleich an zwei Stellen sind Anfang Oktober 2023 Wagen in Brand gesetzt worden, einer unterhalb der Hochbrücke. Angeklagt ist ein 38-jähriger Mann aus der Eifel, der in einer Unterführung am Bahnhof in Gerolstein aufgegriffen wurde. (Archivfoto)

Foto: TV/Stephan Sartoris