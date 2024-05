Er leidet unter Verfolgungs- und Vergewaltigungsängsten Prozess um Brandstiftung in Gerolstein: Stimmen im Kopf forderten den Angeklagten zu aggressiven Taten auf

Trier/Gerolstein · Er soll drei Autos angezündet und dann tief und fest in einer Unterführung am Bahnhof in Gerolstein geschlafen haben. Der Prozess um Brandstiftung gegen einen 38-jährigen Mann aus der Eifel geht weiter. Was Zeugen sagen und warum eine Expertin die Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie empfiehlt.

10.05.2024 , 11:37 Uhr

Ein hoher Zaun umschließt die landesweit größte forensische Klinik Nette-Gut in Weißenthurm (Rheinland-Pfalz), wo der Angeklagte zurzeit untergebracht ist. Foto: dpa/Thomas Frey

Von Friedhelm Knopp