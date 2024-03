Schuldunfähig oder nicht? Prozess um brennende Autos in Gerolstein – Ist der Beschuldigte eine Gefahr für die Allgemeinheit?

Drei ausgebrannte Autos und ein erheblich beschädigtes Gebäude: Diese Bilanz eines frühen Oktobermorgens in Gerolstein wird einem 38-Jährigen zugeschrieben, der seit dieser Woche als Beschuldigter vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier steht. In der Anklageschrift von Staatsanwältin Frauke Straaten heißt es: Die Staatsanwaltschaft legt dem Beschuldigten zur Last, am 6. Oktober 2023 durch drei selbstständige Handlungen fremde Autos in Brand gesetzt und die Fahrzeuge dadurch ganz oder teilweise zerstört zu haben.