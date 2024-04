Mordprozess Ermordeter Dauner Arzt: Ehemalige Lebensgefährtin schildert langjähriges Martyrium und Todesdrohungen

Warum musste der Dauner Arzt Steffen Braun sterben? Mit angekündigten Aussagen von zwei der drei Angeklagten ist am Dienstag der Prozess am Trierer Landgericht fortgesetzt worden. Angeklagt sind die ehemalige Lebensgefährtin des Opfers und zwei mittlerweile 17 und 18 Jahre junge Männer. Das Trio soll den Mediziner Ende 2022 in seiner Gerolsteiner Wohnung getötet, die Leiche anschließend in einem Waldgebiet vergraben und das Auto Brauns später in einem Waldstück angezündet haben.