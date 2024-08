Urteil im Fall Steffen Braun Mord an Dauner Arzt: Heute entscheidet das Landgericht

Gerichte blicken oft in Abgründe. Doch diese Geschichte ist besonders traurig. Sechs Kinder aus zwei Beziehungen haben ihren Vater Steffen Braun verloren. Der 53-Jährige Oberarzt des Dauner Krankenhauses wurde am 30. Dezember 2022 in seinem eigenen Haus in Gerolstein brutal getötet. Von seinem Stiefsohn (18) und dessen Halbbruder (17). So viel ist unstrittig, denn das haben die beiden jungen Männer gestanden.