Rodungen zwischen Gerolstein und Prüm Ist das der nächste Schritt in Richtung Radweg?

Eine dicke Moosschicht liegt über dem Gleisbett. Die Schienen sind nicht mehr zu sehen, Bahnbohlen schweben förmlich in der Luft. Der Verlauf der einstigen Westeifelbahn zwischen Gerolstein und Prüm ist auf weiten Strecken nur zu erahnen (siehe Info). An manchen Stellen gibt es aber neuerdings überraschende Einblicke. Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität Gerolstein (LBM) haben an verschiedenen Standorten im Streckenverlauf Bäume gefällt und Gebüsche entfernt. Ist etwa der Startschuss für den Umbau der ehemaligen Bahnstrecke zu einem Radweg schon gefallen? Nicht ganz – aber ein erster Schritt ist gemacht.