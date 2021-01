Freizeit : Nürburgring veröffentlicht die Termine für 2021

In den Formel-Fahrzeugen des Nürburgrings wandeln die Teilnehmer auf den Spuren von Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Co. Foto: TV/Nürburgring

Nürburgring Vom Formel-Renner bis Sportfahrer-Training: Der Nürburgring veröffentlicht die Termine für 2021.

Immer mit an Bord: Das Motto „Safety first“, eine ordentliche Portion Adrenalin und eine Erinnerung fürs Leben. In Zeiten von Corona steht bei den Angeboten die Gesundheit aller Beteiligten stets im Mittelpunkt – von der Anmeldung bis zur Abreise. Buchbar sind die Erlebnisse bei den Motorsport-Profis der Nürburgring Driving Academy unter nuerburgring.de.

Wer Geschwindigkeit und Fliehkräfte am eigenen Körper erleben möchte, muss am Nürburgring nicht unbedingt selbst ins Lenkrad greifen. Auf der Nordschleife gibt es das Erlebnis auch auf dem Beifahrersitz des Mercedes-AMG GT R, dem „Beast of the Green Hell“.