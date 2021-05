Stadtentwicklung : Ostern 2022 soll der neue Bürgertreff in Daun-Pützborn fertig sein

Daun-Pützborn Das in die Jahre gekommene Gemeindehaus im Dauner Stadtteil Pützborn ist abgerissen. Ein neuer Treffpunkt entsteht an gleicher Stelle.

Reichlich Varianten wurden besprochen und verworfen, bis man sich schließlich für den Abbruch des alten und den Bau eines neuen Bürgerhauses entschied. Ortsvorsteher Johann „Hennes“ Strunk, für den das Vorhaben ein Dauerbrenner in seiner kommunalpolitischen Laufbahn ist, erinnert sich zwar noch gern an die vielen Gelegenheiten, in denen im Bürgerhaus gelacht und gesungen wurde, aber ein weinendes Auge, dass ein Kapitel Ortsgeschichte abgeschlossen ist, gibt es bei ihm nicht. „Ganz klar: Das lachende Auge hat die Oberhand“, sagt er. Etliche Pützborner sind gekommen, um das Ereignis festzuhalten, sei es in Fotos oder als Videos.