Tourismus : Vom Maar zum Märchen

Foto: TV/Foto: Hans Krämer

Gillenfeld/Strohn Der Eifel-Gästeführer Jan Daniel bietet am Sonntag, 22. August, eine Wanderung, in deren Mittelpunkt das Pulvermaar und das „Strohner Märchen“ stehen. Während das Pulvermaar bei Gillenfeld das tiefste und steilste „Auge der Eifel“ ist, ist der ehemalige Maarsee bei Strohn inzwischen verlandet und bietet somit einen schönen Vergleich, wie das Maar eventuell auch in vielen Tausend Jahren aussehen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken