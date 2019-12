Soziales : Künstler unterstützt Hilfsprojekte für Nepal

Petra Vankerkom (rechts) hat den Verein „ a smile for nepal“ gegründet und erklärt Besuchern in der Galerie Augarde ihre Arbeit. Foto: Alwin Ixfeld

Daun Seit fünf Jahren setzt sich Petra Vankerkom für Menschen in Nepal ein. In der Dauner Kunstgalerie Augarde hat sie jetzt über die bisherigen Erfolge ihres Vereins „A smile for Nepal“ berichtet.

„Jeder Mensch, der in den Projekten der vergangenen fünf Jahre eine Rolle spielt, könnte ein Punkt sein. Und alle diese Punkte zusammen ergeben letztlich das Gesamtbild“, beginnt Petra Vankerkom ihre Beschreibung der bisherigen Hilfsaktionen für Menschen in Nepal. Die gebürtige Daunerin spielt damit auf die Kunstwerke von Joachim Szymczak an, die derzeit in der Galerie Augarde von Stefanie Mayer-Augarde ausgestellt werden. Denn einige der Bilder und Skulpturen hat Szymczak in einem meditativen Prozess Punkt für Punkt entstehen lassen.

Im Vortrag von Petra Vankerkom zeigt sich schnell, wie aus scheinbar zufälligen Begegnungen das private Hilfsprojekt wächst. Die in Trier lebende und in Luxemburg arbeitende Architektin erfährt durch ihre persönlichen Kontakte hier eine breite Unterstützung. Gleichzeitig lernt sie auf ihren Reisen nach Nepal Menschen kennen, die vor Ort dafür sorgen, dass die Spenden tatsächlich für die einzelnen Projekte genutzt werden. So können Schulen wieder aufgebaut werden, Wasserleitungen werden in mühsamer Handarbeit verlegt und versorgen Menschen in Dörfern oder Klöstern. Hinzu kommen hunderte Wolldecken für Menschen, die sonst in ihren zugigen Unterkünften zu erfrieren drohen. Kinder werden durch Schulpatenschaften unterstützt, damit ihre Bildung gewährleistet wird.