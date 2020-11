Blaulicht : Quad in Daun gestohlen – Polizei sucht zwei Diebe

Quad in Daun gestohlen – Polizei sucht zwei Diebe

Daun Ein auffällig aussehendes Quad ist diese Woche in Daun gestohlen worden. Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit einem weißen Transporter und sucht Zeugen.

Mindestens zwei unbekannte Täter haben in der Nacht vom Donnerstag, 29., zum Freitag, 30. Oktober, ein auf dem Grundstückshof in Daun, Am Kirchberg, abgestelltes schwarzes Quad, Marke: Bombardier, Typ: CAN-AM, entwendet. Das teilt die Polizei mit.