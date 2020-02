Soziales : Pflegeassistenten werden gebraucht

Foto: dpa/Christoph Schmidt

Gerolstein (red) Das DRK-Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück bietet einen Qualifizierungskurs Pflegeassistenz, der am 22. April in Gerolstein beginnt. Die Bevölkerung wird immer älter. Die Demenzerkrankungen nehmen zu und schon heute leben rund zwei Drittel der Menschen ab 75 Jahren in Single-Haushalten.



