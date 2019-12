Quiz : Quizzen am runden Tisch

Daun (red) Die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun veranstaltet am Donnerstag, 23. Januar 2020 einen Quizabend am runden Tisch. Eingeladen sind Quizinteressierte jeden Alters. Los geht es um 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Daun, Leopoldstraße 29.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken