Quiz : Quizzen am Runden Tisch

Daun (red) Ob im Fernsehen, im Internet oder bei langen Kneipenabenden – jeder kennt es: Das Quiz. Quizveranstaltungen sind für die meisten Menschen sehr unterhaltsam und bieten eine tolle Möglichkeit, das eigene Wissen zu prüfen und damit zu glänzen.

Mit dem Runden Tisch zum Thema Quizevents sind Interessierte am Donnerstag, 28. November, um 18 Uhr in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung Daun, zum gegenseitigen Austausch eingeladen. Dauer etwa zwei Stunden. Anmeldung bei Rüdiger Herres unter Telefon 06592/939204 oder per E-Mail an jugendpfleger@vgv.daun.de