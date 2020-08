Polizei : Rad am Bahnhof Jünkerath geklaut

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Jünkrath Ein am Fahrradständer am Bahnhof in Jünkerath abgeschlossenes orange-graues Damenrad mit der Aufschrift O-Bike wurde am Dienstag, 18. August, zwischen 7 und 16.30 Uhr geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06551/9420.