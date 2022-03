Freizeit : Radbusse sind ab 1. April wieder in der Region unterwegs

Radbusse sind ab 1. April wieder in der Region unterwegs

Daun Der Radbus startet wieder in der Region: Es kommen neue Linien dazu, vor allem in der Vulkaneifel und im Kreis Bernkastel-Wittlich.

Der Frühling ist da – und damit fällt der Startschuss für die Radsaison. Das wird man besonders in Daun bemerken, ist die Kreisstadt doch Ausgangspunkt des Maare-Mosel-Radwegs, der meistgenutzte Radweg in der Eifel, 2020 wurden rund 74.000 Radfahrer auf der Strecke gezählt.

Wie schon im vergangenen Jahr sind auch 2022 neue Linien dazugekommen, vor allem in der Vulkaneifel und im Kreis Bernkastel-Wittlich. Die Haltestellen der einzelnen Radbusse sind an viele Radrouten zwischen Rhein, Mosel und Ruwer angebunden.

Wer sich für einen Ausflug inspirieren lassen möchte, kann sich unter www.radbusse.de die aktuelle „Raderlebniskarte 2022“ kostenfrei herunterladen oder in der Rubrik Touren-Tipps nach einem passenden Ausflug stöbern. Auf der Internetseite gibt es darüber hinaus die aktuellen Fahrpläne, Informationen zu Preisen sowie eine Übersicht der meisten Radwege und Radrouten in der Region.

Viele davon sind mit den Radbussen verknüpft. Die Karte wird zum Saisonstart Anfang April ausgeliefert und ist dann wieder kostenfrei bei lokalen Tourist-Informationen, an Bahnhöfen in der Region oder in Kundencentern der Verkehrsunternehmen erhältlich.