Radexkursion : Radexkursion zum Meerfelder Maar

Radexkursion zum Meerfelder Maar

Daun (red) Der Eifelverein Daun lädt für Donnerstag, 20. August, zu einer Radexkursion 50 plus ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Bahnhof in Daun. Die Radstrecke ist etwa 43 Kilometer lang. Die Tour führt über den im Kurpark Daun beginnenden Kosmosradweg durch Daun-Pützborn, Ober- und Niederstadtfeld und Schutz nach Meerfeld und wieder zurück nach Daun.

