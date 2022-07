Radfahren : Grenzenloses Radvergnügen zwischen Jünkerath und Büllingen

Jünkerath Zum sechsten Mal laden die beteiligten Kreise und Gemeinden entlang der ehemaligen Bahntrasse zum Rad-Aktionstag „Grenzenlos Kyllradweg“ ein.

Der Name der Veranstaltung „Grenzenlos Kyllradweg“ ist wörtlich zu nehmen. Auf der etwa 40 Kilometer langen Strecke wird vier Mal scheinbar unbemerkt eine Grenze überfahren (drei Mal die Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz,ein Mal die Staatsgrenze zwischen Belgien und Deutschland.

Da der Radweg auf der Bahntrasse der stillgelegten Vennquerbahn liegt, ist das Höhenniveau sehr gleichmäßig. Aber auch die wundervolle Naturlandschaft links und rechts des Radweges, lockt viele zu einem Ausflug mit dem Rad an.

Am 14. August werden zwischen Jünkerath und Büllingen von 10 bis 18 Uhr an sechs Aktionspunkten entlang der Strecke viele Attraktionen geboten.

Wer hier in die Pedale tritt, wird mit einem bunten Programm an Aktions- und Informationsständen überrascht. Zur Stärkung gibt es viele Köstlichkeiten, ob herzhaft oder süß.

Wer fleißig radelt und an mindestens vier Aktionspunkten Aufkleber für seine Startkarte sammelt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen und wird am Ende vielleicht mit einem Gewinn belohnt.