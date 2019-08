Kommunalpolitik : Rainer Berlingen übernimmt die Amtsgeschäfte

Kirchweiler Der neue Ortsbürgermeisters von Kirchweiler wird bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats ins Amt eingeführt.

Fast drei Monate nach der Kommunalwahl hat sich der Ortsgemeinderat Kirchweiler konstituiert. In Anwesenheit zahlreicher Einwohnerinnen und Einwohner wurde Rainer Berlingen durch seinen Vorgänger Reiner Roos ins Amt des Ortsbürgermeisters eingeführt. Berlingen hatte bei der Urwahl nahezu 70 Prozent Zustimmung der Wähler erhalten und sich damit gegen seinen Mitbewerber klar durchgesetzt.

Eine besondere Ehrung erfuhr Rainer Berlingen. Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz dankte ihm durch eine Urkunde für seine 30-jährige Tätigkeit in kommunalen Gremien. Die Aushändigung nahm Reiner Roos vor und gratulierte zu der Auszeichnung.

Einstimmig wählte der Ortsgemeinderat Reiner Roos zum Ersten Beigeordneten. Im Amt als Zweiter Beigeordneter wurde Jörg Kaiser ebenfalls einstimmig bestätigt. Für Berlingen ist Marcel Hürtgen in den Rat nachgerückt. Dem gehören neben den Beigeordneten weiterhin Tobias Hammes, Peter Zell, Martin Michels, Ewald Adams und Leo Waldorf an.

Dankesworte richtete Reiner Roos zum Ende seiner Amtszeit als Ortsbürgermeister an seine Familie, die Dorfvereine, Unterstützer und Mitarbeiter. Anerkennung für seine Tätigkeit erfuhr er von seinem Nachfolger. Rainer Berlingen verwies auf die Vielzahl von Verpflichtungen und Aufgaben der abgelaufenen Legislaturperiode, insbesondere in Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreisstraße in den Jahren 2016 und 2017 sowie der Fortführung der Friedhofsanierung.