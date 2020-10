Beruf : Fünf Dienstjubiläen bei der Volksbank

Daun (red) Ralf Jardin (Foto), Firmenkundenberater bei der Volksbank RheinAhrEifel, hat sein 40. Dienstjubiläum gefeiert. Er war in unterschiedlichen Bereichen tätig – von der Privatkundenberatung über die Interne Revision bis hin zur Marktfolge.

„Ralf Jardin ist schon seit vielen Jahren ein wichtiges Gesicht unserer Bank in der Vulkaneifel und hat sie insbesondere in Daun in vielerlei Hinsicht mit geprägt“, sagte Thomas Klassmann, Direktor des Regionalmarkts Eifel der Volksbank. Hier gab es vier weitere Jubiläen: Marlies Daun, Serviceberaterin in Daun, ist ebenfalls seit 40 Jahren bei der Volksbank beschäftigt, Privatkundenberaterin Beate Schmitz aus der Filiale Gillenfeld seit 30 Jahren. Die Dauner Serviceberaterin Judith Schneider feierte ihr 25. Jubiläum. Seit zehn Jahren dabei ist Julia ­Molitor, Firmen­kunden­beraterin in Daun. Foto: Sonja Heintz