Literatur : Ralf Kramp stellt neuen Krimi vor

Foto: Ralf Kramp

Hillesheim (red) Der Krimiautor Ralf Kramp präsentiert am Donnerstag, 29. August, um 19.30 Uhr sein neues Buch „Mord mit Eifelblick“ in der Buchhandlung Lesezeichen in Hillesheim. Das alte „Hotel Eifelblick“ zehrt vom Ruhm vergangener Tage.

