Sein Eifel-Traum soll wahr werden : Auf der Suche nach einem Haus in der Eifel — und was Ralf Sungen sonst noch fehlt zum Glück

Möchte in Zukunft dort leben, woher seine Vorfahren stammen: Ralf Sungen Foto: Bettscheider Brigitte

Bleckhausen/Bergisch-Gladbach Sein Vater stammt von der Bleckhausener Mühle, und immer, wenn Ralf Sungen seine Verwandten in der Eifel besucht, bliebe er am liebsten hier. Nun will der 56-Jährige den lang gehegten Traum wahr machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

An einem der idyllischsten Orte in der Eifel ist Ralf Sungens Vater Adolf als eines von 14 Geschwistern geboren und aufgewachsen: auf der Bleckhausener Mühle im Tal der kleinen Kyll. Der Arbeit wegen ging Adolf Sungen nach Bergisch Gladbach. Er blieb dort und gründete eine Familie. Doch war die Bindung an das Heimatdorf und -haus stets eng. Was sich bis heute unter anderem in den Geschwister- und Familientreffen zeigt, die – wie zuletzt in diesem Sommer in Manderscheid – 150 und mehr Teilnehmer haben (der Trierische Volksfreund berichtete). „Am meisten habe ich die Allerheiligenbesuche in Erinnerung“, erzählt Ralf Sungen. Trotz des oftmals trüben und grauen Wetters in der Eifel Anfang November sei ihm gerade dann die Rückkehr ins Bergische Land besonders schwer gefallen. „Obwohl wir ja in Stadtrandnähe auch eher ländlich wohnen“, erklärt er.

Das Leben von Ralf Sungen

Ralf Sungen lernte in jungen Jahren Bauschlosser. Doch der Beruf machte ihm keine Freude. Viel mehr lag ihm das Musizieren. Er begann als Zwölfjähriger Akkordeon und mit 16 Jahren Posaune zu spielen und absolvierte als junger Mann ein Posaunenstudium am Konservatorium in Maastricht. Er wurde Mitglied des Musikvereins seiner Heimatstadt, er unterrichtete Posaune, er leitete ein Jugendorchester. Fast 40 Jahre lang hatte er gemeinsam mit seinem Vater einen Stand auf dem Bergisch Gladbacher Weihnachtsmarkt: Die Krippenställe zum Verkauf fertigte er selbst; die Figuren und den Weihnachtsbaumschmuck bezogen sie aus dem Thüringer Wald.

EXTRA Ralf Sungens liebstes Brotbackrezept Ralf Sungen verrät uns sein liebstes Brotbackrezept: Roggenbrot im Kasten. Es stammt aus dem Buch „Brot backen in Perfektion mit Sauerteig“ von Lutz Geissler. Zutaten für eine Kastenform (22x10x9 cm): 590 g Roggenmehl Type 1150, 540 g Wasser, 13 g Salz, 6 g Sauerteig (vom Bäcker oder selbst angesetzt). Zubereitung: Alle Zutaten abwiegen und von Hand oder mit dem Löffel zu einer einheitlichen Masse vermischen. Den Teig in die gefettete Kastenform geben, mit Wasser abstreichen und mit Haube oder Folie vor dem Austrocknen schützen. Den Teigling 24 Stunden bei Raumtemperatur reifen lassen. Den Backofen auf 250 Grad vorheizen. Die Form in den Backofen stellen, die Temperatur auf 200 Grad reduzieren, das Brot 60 bis 65 Minuten backen, aus der Form nehmen und auf einem Gitterrost auskühlen lassen.

Parallel entdeckte Ralf Sungen das Brotbacken. Auch hierbei spielt die Bleckhausener Mühle eine Rolle, denn dort gab es zwei gemauerte Backöfen, und bis Ende der 1950er Jahre wurde dort noch Mehl gemahlen. An die Backfeste der 1980er Jahre in Deudesfeld, wo einer der vielen Cousins von Ralf Sungen zu Hause ist, erinnert er sich noch lebhaft — was auch Inspiration gewesen sei für den Bau eines eigenen Holzbrotbackofens aus Eifeler Tuffstein, erzählt er, und ihn beruflich zuletzt in die Backstube einer traditionellen Mühlenbäckerei führte. Heute unterstützt er seine 86 und 83 Jahre alten Eltern. Und sehnt sich nach wie vor nach der Eifel, die ihm Verwurzelung, Gemeinschaft und Entspanntheit bedeutet.

So stellt sich Ralf Sungen sein Traumhaus in der Eifel vor

Aus den Träumen soll nun Realität werden: Ralf Sungen sucht ein Häuschen in einem kleinen Dorf in der Eifel. Alt und renovierungsbedürftig darf es sein, einen Garten sollte es haben, damit er einen Holzbrotbackofen bauen und Hühner halten und im Haus vielleicht einen kleinen Laden mit regionalen Produkten führen kann. In einem Musikverein möchte er spielen. Akkordeon und Posaune würde er gerne unterrichten. „Dort, wo ich wohne, möchte ich Mitglied der Dorfgemeinschaft sein“, sagt er. So viele Wünsche auf einmal! Doch dann spricht der Single noch einen weiteren ganz persönlichen aus: „Eine Frau, die so ähnlich ‚tickt’ wie ich. Denn leider habe ich die passende noch nicht gefunden.“