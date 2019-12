Motorsport : Rallyefahrzeug fährt in Zuschauer

Unfall beim Eifel-Rallyefestival. Foto: TV/Mario Hübner

Daun/Darscheid (sts) Schock beim Rallye-Festival: Beim Auftakt der Veranstaltung war im Juli in Darscheid ein Rallyefahrzeug von der Strecke abgekommen und in die Zuschauer gefahren. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, zwei davon – ein holländisches Ehepaar – so schwer, dass sie in verschiedene Krankenhäuser transportiert wurden.

Die Veranstalter entschlossen sich, das Festival trotz des Vorfalls nicht abzubrechen.