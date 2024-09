Neues Ranking Nürburgring statt Burg Eltz: Dafür kommen Touristen wirklich nach Deutschland

So geht es quer durch die Republik, in bekannte Städte und zu konkreten Orten. Ganz vorne im Ranking stehen aber keine Naturschönheiten oder gigantische Meisterwerke der Architektur. Auf Platz 1 wurde das Miniatur Wunderland in Hamburg gewählt. Auf Platz 2 kommt der Europapark Rust, gefolgt vom Phantasialand Brühl. In diese Aufzählung passt der Nürburgring wiederum sehr gut hinein.