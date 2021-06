Raps : Farbe für die Eifellandschaft

BROCKSCHEID/SCHALKENMEHREN. (bs) Hinter der Altburg, der Median-Klinik, zwischen Brockscheid und Schalkenmehren macht der blühende Raps über große, auffallene Flächen zur leuchtenden gelben Vulkaneifellandschaft, in der er auch Duft verbreitet. Darüber als Kontrast die blaau-weißen Wolken. Rapsöl ist in erster Linie Speiseöl. Bei der Rapsölgewinnung fallen als Nebenprodukte „Rapskuchen“ und „Rapsextraktionsschrot“ an, die als Futtermittel Verwendung finden. Nach einer chemischen Aufbereitung kann es auch als Treibstoff verwendet werden. In der chemischen Industrie dient es als Grundstoff für verschiedene Materialien wie Farben und Kunststoffe. Die tiefgelben Landstriche sind ein farbenfroher Blickfang. Eine Wanderung oder Fahrt dorthin lohnt sich für Naturfreunde. FOTO: BERND SCHLIMPEN Foto: TV/Bernd Schlimpen