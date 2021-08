Bauarbeiten in Daun : Rathaus-Anbau in Daun auf der Zielgeraden

Der neue Rathaus-Anbau in Daun soll im Oktober fertig sein. Momentan wird die Außenfassade gestrichen. Foto: TV/Alexander Wittlings

Daun Was lange währt, wird endlich gut. Der Anbau am Rathaus in Daun soll noch diesen Oktober fertig werden. Aber werden die Kosten dieses Mal eingehalten?