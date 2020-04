Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktion auf die Lockerung der Corona-Regeln : Von „jetzt erst recht“ bis „tief enttäuscht“

Bis Ende August dürfen keine Großveranstaltungen ausgerichtet werden. Damit wird es in diesem Jahr auch keine Anna-Kirmes in Gerolstein geben. Ob die Laurentiuskirmes in Daun stattfindet, darüber wird nächste Woche entschieden.

Daun/Hillesheim/Gerolstein/Stadtkyll Endlich wieder mehr Leben in den Städten und größeren Orten im Kreis Vulkaneifel: Am Montag können viele Geschäfte wieder öffnen, Frisöre und Gastronomie bleiben allerdings erst mal außen vor. Was die vor dem 31. August anstehenden Volksfeste angeht, hat die Stadt Gerolstein verkündet, dass die Kirmes abgesagt wird. In Daun steht diese Entscheidung noch aus.



„Die Vorbereitungen laufen trotz Corona-Pandemie weiter“ hatten die Macher des Eifel Rallye Festivals (ERF) noch am Dienstag per Pressemitteilung verkündet. Mitte Mai werde die endgültige Entscheidung getroffen, ob die Veranstaltung im Juli stattfinden könne. Diesen Zeitplan haben aber Bund und Länder über den Haufen geworfen mit der Ankündigung, dass Großveranstaltungen bis 31. August untersagt sind, was auch das ERF mit seinem Termin 23. bis 25. Juli trifft (Bericht folgt).

Vielleicht ein Fest im Herbst: Und was ist mit der Laurentiuskirmes in Daun, die Anfang August stattfinden würde, und die in städtischer Veranwortung stehende Veranstaltungsreihe Klassiker auf dem Vulkan, die am 21. Juni hätte starten sollen? Die Entscheidung steht noch aus: „Wir werden am Montag darüber entscheiden“, sagt Stadtbürgermeister Friedhelm Marder. Auch in Gerolstein steht mit der Anna-Kirmes ein Volksfest auf dem Veranstaltungskalender, nicht zu vergessen das Fleckenfest. Und für beide gibt es keine guten Nachrichten: „Wir gehen davon aus, dass beide Veranstaltungen nicht stattfinden werden“, erklärt Stadtbürgermeister Uwe Schneider. Man wolle aber mit den Schaustellern ausloten, ob ein Termin im Herbst für ein Fest gefunden werden könne – wenn es die Coronasituation zulasse.

Wichtig für die eigene Lebensqualität: Stefanie Mayer-Augarde, die Vorsitzende des Dauner Gewerbe- und Verkehrsvereins, klingt auch nach wochenlanger Zwangsschließung der örtlichen Geschäftswelt nicht deprimiert: „Viele dürften in letzter Zeit gemerkt haben, dass ein lebendiger stationärer Einzelhandel wichtig für die eigene Lebensqualität ist, gerade in einer kleinen Stadt.“

Mit Reparaturannahme und Verkauf über ein Außenfensterchen hielt sie einen Teil des Umsatzes aufrecht, auch ihre Galerie konnte via Telefon Kunst verkaufen – trotz Corona. „Es ist durchaus ein Gefühl von ‚jetzt erst recht‘ spürbar und ein großer Ideenreichtum, mit der Krise umzugehen.“ Natürlich ist sie dennoch froh, dass nun Läden mit Flächen unter 800 Quadratmetern – in Daun also alle – wieder öffnen dürfen, wenn sie Hygienestandards und den vorgeschriebenen Abstand halten. „Wir müssen das genau befolgen, wir sind ja noch auf dünnem Eis. Aber mit Schutzscheiben, die es auch von heimischen Lieferanten gibt, und mit maximal zwei Kunden auf einmal geht das.“ Sowieso sei es ein Charakteristikum der kleineren inhabergeführten Läden, dass sich die Kundenmassen nicht drängeln – sonst oft als Nachteil empfunden, nun ein klarer Vorteil.

Dass Läden mit Flächen unter 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen, ist für Hans-Hermann Grewe, Vorsitzender des Gerolsteiner Gewerbevereins GeroTeam, zunächst „eine perfekte Nachricht.“ Denn wie in Daun liegen praktisch alle Gerolsteiner Einzelhändler unter dieser Marke. Aber es gibt bei Grewe nicht nur das lachende Auge, das weinende betrifft die Gastronomie: „Ich bin tief enttäuscht, dass für diesen Bereich gar keine zeitliche Perspektive eröffnet worden ist, wie es weitergeht.“ Zumal die Gastronomie einen wichtigen Teil zu einer lebendigen und attraktiven Innenstadt beisteuere. Die Freude bei den Einzelhändlern, wieder öffnen zu dürfen, sei spürbar, aber es gebe noch viele Dinge zu klären. Und nicht zu vergessen: „Hoffentlich nimmt die Bevölkerung das Angebot in Gerolstein auch wieder an.“

Ab Montag dürfen auch wieder Fahrzeuge verkauft werden. „Probefahrten müssen die Kunden dann zwar leider allein absolvieren, das ist Vertrauenssache. Aber man kennt einander“, erläutert Irmgard Crump vom Seat-Fachhändler in Hillesheim. Abstand halten und Gespräche durch Schutzscheiben ist man im Autohaus bereits gewohnt. „Bislang ist die Krise an uns noch glimpflich vorbeigegangen“, meint sie, „obwohl auch bei den Reparaturen ein Rückgang spürbar war.“ Nun soll es wieder voran gehen.

Termine für den 5. Mai: Damit warten muss noch Harald Schmitz, Frisörmeister aus Stadtkyll. Aber das Ende der Zwangspause erscheint absehbar. „Unter Vorbehalt habe ich schon wieder Termine ab 5. Mai gemacht.“ Die Warteliste füllt sich, denn nach Wochen ist der Bedarf nach einem guten Haarschnitt bei vielen drängend. In seinem kleinen Ein-Mann-Salon sei es einfach, die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen einzuhalten, mit Mundschutz bei Kunde und Frisör. „Wichtig ist für den Kunden, dass der Mundschutz mit Gummi hinter den Ohren befestigt ist. So kann man ihm beim Schneiden und Waschen leichter mit der Hand festhalten.“ Schmitz sieht die bisherigen Corona-Erfahrungen mit Gelassenheit. „Die Einstellung ist wichtig, wie man damit umgeht.“

Wunderbare Solidarität erlebt: Alles andere als den Kopf hängen lässt auch Martin Kucher. Das Haus, das sein Sohn Florian kürzlich übernahm, hat für die Restaurantküche einen Michelinstern bekommen, zudem ist eine großzügige Hotelerweiterung im Bau. Ungünstiger hätte die coronabedingte Zwangspause kaum kommen können. Zudem ist noch nicht klar, wann Tourismus wieder möglich ist. „Wir haben vom ersten Tag der Schließung an auf Take-away von leckeren, aber einfacheren Gerichten und Kuchen umgestellt, das hat sich schnell rumgesprochen“, berichtet Kucher über das vielleicht einzige Sternerestaurant, das Essen zum Mitnehmen anbietet. Und das Ergebnis: „Wir haben eine wunderbare Solidarität erlebt, auch aus den umliegenden Dörfern und von ganzen Belegschaften, die ihr Mittagessen bei uns holen.“ Eine verlorene Saison sei im Gastgewerbe wirtschaftlich nicht wieder einzuholen. Er hofft jedoch, dass die Corona-Erfahrung viele Menschen für Urlaub im Heimatland sensibilisiert. „Man muss das Beste draus machen. Und der Natur tut das Ganze gut.“

Eingeschränkter Einstieg in den Schulen: Gebremstes Leben kehrt bald auch wieder in die Schulen ein – wenn auch nur mit gebremsten Schaum. Christian Linden, Leiter der Grundschule Hillesheim, findet es gut, „erst mal eingeschränkt wieder zu starten. So können wichtige Erfahrungen gemacht werden, die hilfreich sein können, wenn der Schulbetrieb weiter ausgeweitet wird.“ Eingeschränkt heißt: Am 4. Mai werden zunächst nur die Viertklässler mit 42 Schülern wieder in der Schule begrüßt, hinzu kommen die Kinder aus der Notfallbtreuung. Um die Hygienevorschriften einhalten zu können, muss die Verbandsgemeinde Gerolstein als Schulträgerin in den nächsten gut zwei Wochen noch einige Hausaufgaben machen. „Es ist ohnehin noch jede Menge zu klären“, sieht Christian Linden noch spannende Tage vor sich.