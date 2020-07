Infrastruktur : Neue Chance für die Eifelquerbahn

Am Bahnhof in Kaisersesch (Kreis Cochem-Zell) ist derzeit in Richtung Gerolstein für den Schienenverkehr Schluss. Nun aber soll geprüft werden, ob nicht eine Regional-Express-Linie von Gerolstein über Andernach und Koblenz bis nach Limburg machbar ist. Foto: Kevin Ruehle