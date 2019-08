Freizeit : Reale und virtuelle Pferdestärken am Nürburgring

Nürburgring Von Musikfestival bis Motorsport: Auf und um die berühmte Rennstrecke wird bis Oktober einiges geboten.

Bei der Blancpain GT World Challenge Europe (30. August bis 1. September) sind Sportwagen wie McLaren, Jaguar oder Lamborghini am Start. Zeitgleich findet die ADAC SimRacing Expo im Boulevard statt. Die Messe gibt wieder Einblicke in die neuesten Trends rund um das Thema virtueller Motorsport. Besucher können die Simulatoren elbst testen. Die „schnellste DTM aller Zeiten“ gastiert vom 13. bis 15. September am Nürburgring. Auf der Sprintstrecke fahren bekannte Piloten wie Timo Glock, Bruno Spengler oder René Rast in ihren knapp 600 PS starken Fahrzeugen.