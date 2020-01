Bildung : Realschüler gedenken der Opfer des Holocaust

Holocaust-Gedenktag an der Drei-Maare-Realschule. Foto: TV/Melanie Spindler

Daun (red) Steven Spielbergs Film Schindlers Liste, der 1994 in die deutschen Kinos kam und sieben Oscars erhielt, stand im Mittelpunkt der diesjährigen Gedenkveranstaltung an der Drei-Maare-Realschule plus Daun zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee.



